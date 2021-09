Za primer navajam cesto iz doline Radovne do planine Klek: na tej cesti so tri zapornice, tako da je dostop do planine z vozilom onemogočen. Pri vožnji proti planini Kranjska dolina sem naletel na dve zapornici in na voznika, ki se je vračal s planine Lipanca ter ostal ujet pred zapornico. Zjutraj je bila odprta, ob povratku pa zaprta, kako se je rešil, mi ni znano. Govoril sem z gospo, ki je bila z avtom namenjena do planine Klek, a je zaradi zapornice pri odcepu za Lipanco vožnja odpadla, peš pa dvomim, da jo je dosegla, saj je planina Klek kar oddaljena.

V pogovoru sva ugotavljala, da so zapornice po vsej verjetnosti postavljene po nalogu lastnikov zemljišč, škofov ljubljanske nadškofije. Nekaj o tem gotovo mora vedeti tudi uprava Triglavskega narodnega parka, pa GG Bled, pa tudi občin Bled in Bohinj.

Mimogrede sem izvedel, da ima domnevno stranka SDS na Lipanci svojo kočo; če to drži, ostajajo vprašanja, kako so do koče prišli, kako bodo dostopali do nje, če imajo na poti zapornico, nenazadnje pa tudi, ali jim Trenta ni dovolj (morda se bodo tam družili s škofi?).

Janez Senica, Radovljica