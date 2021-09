Osebno menim, da ni nič narobe, če se NPU ukvarja s tatiči in s tem prepreči, da tatovi ne postanejo. Mogoče je to pametna strategija, saj so si pri velikih gospodarskih, gradbeniških, zdravniških, orožarskih in drugih poslih, da ne naštevam naprej, preiskovalci polomili zobe.

Zanimivo temo je začel novinar Andraž Rožman prejšnji teden v Dnevniku z naslovom Transparentnost občinskih svetov. Na področju občin se marsikaj dogaja, in če ne delujejo nadzorni odbori, sveti in sveti zavodov, je to »Marija k sebi« sistem. Pa bi človek rekel, kdo se bo ukvarjal s tem drobižem. Potem se pa zamisliš, ko ugotoviš, da je bila začetna vsota gradnje prizidka ZD Vrhnika 2.400.000 evrov, za končno pa ne boš nikoli izvedel, čeprav je bila odrejena revizija gradnje.

Verjamem, da se z menjavo oblasti menjajo tarče preiskav, vendar menim, da za to ni potrebe, saj tatiči so eni in isti, ki se selijo sem in tja, in prav tu je treba delovati, da ne postanejo tatovi s politično močjo. Zato je transparentnost občinskih svetov in vseh njegovih teles v sestavi še kako potrebno.

Vid Drašček, Vrhnika