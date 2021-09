Kako pa so ravnali? Ko so ugotovili, da jim ljudstvo ne verjame in da so s svojo politiko cepljenja hudo zavozili, so začeli groziti z novimi in po možnosti še hujšimi lockdowni, na seznamu PCT najprej ukinili brezplačnost testov, nato pa še omejili njihov pomen in jih izvrgli iz pogojev za količkaj svobodno življenje. Z zastraševanjem so pridobili nove kandidate za cepljenje.

In zdaj pridemo do ključne točke, zakaj je mlada ženska izgubila življenje: zastrašeni mlajši državljani in državljanke so se šli cepit, da bi si pridobili mir, in izbrali so cepivo, ki baje zaleže že z enkratnim odmerkom, namreč Janssen. Oblastniki so jim z veseljem nabavljali prav to cepivo, čeprav je najbolj rizično od vseh; in rezultat je tu.

Človek ne postane morilec samo z naklepom; za smrt se odgovarja tudi, če jo je povzročilo nedopustno zanemarjanje varnosti. In te vrste ubijalci so očitno pri nas na delu. Jih bomo končno že ustavili?

Božidar Debenjak, Ljubljana