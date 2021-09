Nova sezone evrolige, ki se začenja z današnjimi tekmami, bo imela le enega slovenskega predstavnika. Žan Mark Šiško bo nastopal v dresu Bayerna. Lani je z Valencio, ki je izpadla v evropski pokal, v najelitnejšem evropskem tekmovanju igral še Klemen Prepelič (tudi naturalizirani Mike Tobey), z Baskonio pa Zoran Dragić, ki je trenutno še brez kluba. 18 moštev po rednem delu, v katerem igrajo vsak z vsakim doma in v gosteh, čakajo četrtfinalni boji na tri zmage. Zaključni turnir bo med 27. in 29. majem v Berlinu.

Trinajst klubov tudi letos v evroligi nastopa na podlagi dolgoročne pogodbe. To so Barcelona, Olympiakos, Anadolu Efes, Žalgiris, Baskonia, Panathiniakos, Fenerbahče, CSKA Moskva, Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano, Bayern München in Asvel. Alba Berlin je dobila povabilo za dve leti, enoletna »wild carda« sta prejela Crvena zvezda in Zenit Sankt Peterburg, Monaco in Unics pa sta udeleženca evrolige kot finalista prejšnje sezone evropskega pokala, v katerem je sodelovala tudi Cedevita Olimpija.

Vodstvi evrolige in evropskega pokala sta sicer tik pred zdajci sprejeli novo pravilo. Po vzoru lige NBA bodo lahko trenerji na vsaki tekmi po enkrat izpodbijali odločitev sodniške trojice, ki bo nato dogajanje preverila na posnetku pri zapisnikarski mizi.

Stavnice največ možnosti za naslov prvaka Evrope dajejo branilcem naslova Anadoluju Efesu, med favorite pa štejejo iste ekipe, ki so se lani prebile v zaključne boje oziroma na finalni turnir (ob Anadoluju Efesu še Barcelona, Milano in CSKA).

Evroliga, 1. krog, danes ob 19. uri: Monaco – Panathinaikos, ob 20.05: Maccabi – Bayern, ob 20.30: Milano – CSKA, ob 20.45: Real Madrid – Anadolu Efes, jutri ob 18. uri: Unics – Zenit, ob 19.45: Fenerbahče – Crvena zvezda, ob 20. uri: Asvel – Žalgiris, Olympiakos – Baskonia.