Najnovejše poročilo o obsegu in vplivu mednarodne trgovine s plastičnimi odpadki, ki ga je objavila mednarodna nevladna organizacija po imenu Agencija za okoljske preiskave (EIA), kaže, da je bilo v zadnjih 30 letih po vsem svetu legalno prodanih več kot četrt milijarde ton plastičnih odpadkov, pri čemer je EU stalno eden največjih izvoznikov plastičnih odpadkov.

EU je lani v tretje države poslala več kot 2,4 milijona ton plastike, večinoma v Turčijo, Malezijo in na Tajsko. To ne kaže samo na dolgotrajno nezmožnost EU, da ustrezno ravna z visoko porabo plastike in posledično z odpadki, ki jih proizvede, ampak tudi na obseg negativnih vplivov na skupnosti, ki te odpadke sprejemajo, in na planet, opozarjajo pri okoljski organizaciji Zero Waste Europe.