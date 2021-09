Putin je ob tem pohvalil Erdogana za pogum in odločitev za izgradnjo tega plinovoda, ki je v interesu tako Turčije kot Rusije, poroča ruska tiskovna agencija Tass. »Zdaj, ko smo priča precej zahtevnemu in turbulentnemu razvoju dogodkov na evropskem trgu s plinom, je Turčija lahko povsem mirna in varna,« je dejal ruski predsednik.

Erdogan je prvi tuji državnik, ki ga je Putin osebno sprejel po dveh tednih samoizolacije zaradi potencialne okužbe z novim koronavirusom.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, sta predsednika govorila tudi o položaju v Siriji. Erdogan je poudaril, da mir v Siriji sloni tudi na dobrih odnosih med Turčijo in Rusijo. Hkrati je izrazil zaskrbljenost zaradi položaja v pokrajini Idlib, ki je še edina pod nadzorom upornikov.

Rusija in Turčija sicer v konfliktu v Siriji, ki traja že več kot deset let, podpirata nasprotni strani; Rusija vladne sile, Turčija pa upornike. S tem pa garantirata tudi premirje, ki je bilo sklenjeno marca lani. Nasilje se je s tem premirjem močno zmanjšalo, a še vedno prihaja do posameznih napadov, v katerih umirajo civilisti.