Na ministrstvu za zdravje so v odgovoru na poslansko vprašanje Franca Trčka (SD) pojasnili, da je inšpektorat opravil nadzore pri različnih izvajalcih presejalnega testiranja na okužbo z novim koronavirusom in na smučiščih, za katera je odlok določal, da je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljeno pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje s hitrimi antigenskimi testi na vstopni točki na smučišče.

Nepravilnosti so ugotovili v enem primeru. Vzgojno-izobraževalnemu zavodu so izdali ureditveno odločbo, da mora organizirati izvajanje testiranja v okviru posebnega presejalnega programa za zaposlene in zagotoviti, da vzgojno-izobraževalno delo opravljajo le osebe, ki so opravile tedensko testiranje in imajo negativen izvid. Zavod je takoj odpravil nepravilnosti in se z zdravstvenim domom dogovoril za pravilno izvedbo testiranja.

V določenem obdobju so namreč vsakotedensko presejalno testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju morali izvajati pooblaščeni izvajalci teh testov, od sredine tega meseca pa je za opravljanje dela dovolj samotestiranje s hitrimi testi, da posameznik izpolnjuje pogoj PCT (preboleli, cepljeni in testirani).