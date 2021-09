Za psevdonimom, ki v hebrejskem jeziku pomeni Pika Nogavička, se skriva Maja Pihler Stermecki, pevka in avtorica, ki je po študiju muzikala na Dunaju ustvarjala v Berlinu. Po skoraj dopolnjenih treh desetletjih življenja se je leta 2010 vrnila v Slovenijo, svoje avtorske moči združila s komponistom in glasbenikom Gregorjem Stermeckim in nastal je projekt Bilbi. Do danes je izdala tri studijske albume: Drobne slike (2011), Toskana (2013) in Šibke točke (2017). Trenutno pri založbi Celinka pripravlja svoj četrti studijski album.

O nastanku pesmi Hvala za vijolice nam je povedala: »Ideja za skladbo se je porodila iz vroče debate o varanju in ljubicah na neki poletni večer v Mariboru. Univerzalna tema, ki je vsakomur tako ali drugače blizu, je porodila hudomušno melodijo in aranžma. Užaljena ljubica pa je zgolj eden izmed stereotipnih ženskih likov, ki se pojavijo na mojem prvem albumu Drobne slike. Mogoče je zanimivo tudi to, da demo posnetek skladbe ni nikogar prepričal in da so nama vsi, ki sva jim skladbo pokazala, svetovali, naj raje izdava kakšno drugo skladbo. Toda z Gregorjem sva se strinjala, da mora ravno ta pesem prva med ljudi. In še dobro, da sva se poslušala, kajti poslušalci so jo vsekakor sprejeli in vzeli za svojo. Vijolice so mi odprle mnogo vrat in še zmeraj jih na koncertih prepevam z enakim žarom kot na začetku, s to razliko, da jih danes na vse grlo prepeva z menoj tudi občinstvo, kar je res lep občutek.«

87. mesto Hvala za vijolice

Izvajalka: Bilbi

Glasba: Maja Pihler Stermecki - Bilbi in Gregor Stermecki

Besedilo: Maja Pihler Stermecki - Bilbi in Gregor Stermecki