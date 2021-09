Predlog zakona je v obravnavo predložila vlada, ponovno je dobil visoko podporo. Minister za zdravstvo Janez Poklukar je s predlogom zadovoljen, saj meni, da je to prvi korak k dolgoročnemu izboljšanju in stabiliziranju zdravstvenega sistema. »Zdravstveni sistem je finančno, kadrovsko in infrastrukturno podhranjen. Pogoji za delo so slabi, razvoj pa je bil predolgo postavljen na stranski tir. Zakon bo naslednjim ministrom za zdravstvo omogočil smernice za strateški razvoj kapacitet zdravstvenega sistema,« zagotavlja Poklukar.

V LMŠ predlog zakona podpirajo, vendar opozarjajo na primernost strategij. Robert Pavšič meni, da ne gre za vprašanje strateških prioritet v Sloveniji. »Treba je zagotoviti sistem, ki bo dostopen vsem in določitev pravih investicijskih strategij, pošteno, strokovno in brez vmešavanja politike,« meni Pavšič. Franc Trček, SD, opozarja na pomanjkljivosti in sive cone znotraj predloga zakona, kljub temu, da so mu v SD izrazili podporo. V Levici so veseli pobude, ki bo izboljšala stanje v zdravstvu, kljub temu da ga razumejo kot predvolilno iskanje podpore, meni Miha Kordež. »Zakon podpiramo, vendar so dopolnila in popravki nujni,« še doda, saj je izboljšanje zdravstvenega sistema pomemben del sporazuma o povolilnem sistemu, ki so ga opozicijske stranke podpisale včeraj. Nestrinjanje s predlogom zakona pa so izrazili v SAB.