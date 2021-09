Na Trgu republike je čedalje več ljudi, ki so prišli izraziti svoje nestrinjanje. S policije so sporočili, da shod ni prijavljen, kar pomeni, da za varovanje skrbijo policisti. Njihova prisotnost je močno okrepljena, še posebej po incidentih, ki so sledili shodu pred dvema tednoma. »Policija je opravila razgovore z določenimi osebami, ki so v javnosti pozivale k udeležbi na tem neprijavljenem shodu, ter jih pozvala k spoštovanju določil Zakona o javnih zbiranjih,« so sporočili.

Kot poroča Večer, je na protestu tudi oče 20-letnice, ki je danes v ljubljanskem UKC umrla po cepljenju. »Katja se je cepila, da bi dobila svobodo. Govorijo samo o odstotkih. Moja Katja ni bila procent, ona je bila moja Katja,« je dejal. Protestniki vzklikajo: Morilci! Morilci! Po poročanju medijev je oče pokojnice shod po nagovoru zapustil.