Prav nič presenetljivo je preiskovalni sodnik za Haralda Kopitza, osumljenega, da je v soboto ponoči v zagrebškem naselju Mlinovi umoril svojega štiriletnega sinka ter sedemletna dvojčka, odredil pripor, v katerem bo čakal na sojenje. Vzroki za tako odločitev je ponovitvena nevarnost oziroma nevarnost, da bi osumljeni še komu skušal streči po življenju, nevarnost vplivanja na priče, kakor tudi izjemno težke okoliščine kaznivih dejanj, katerih je osumljen. Njegov zagovornik Marko Ivica je že potrdil pritožbo na sodnikovo odločitev. Ker so v primer vpleteni otroci, bo po navedbah tožilstva preiskava njihove smrti izvedena v tajnosti.

Žal mu je, da je živ

Kot že prej v bolnišnici, na policiji in tožilstvu je 56-letni avstrijski državljan s stalnim prebivališčem na Hrvaškem molčal o očitanih mu dejanjih. Je pa imel veliko za povedati o slabi hrani v bolnišnici in nasploh bivanju tam, kamor so ga v soboto ponoči po poizkusu samomora s tabletami pripeljali v slabem zdravstvenem stanju. Po pisanju hrvaških medijev ga motijo tudi lisice, ki da mu jih pravosodni policisti zategnejo preveč tesno, za kar po njegovem ni nobene potrebe. Čeprav je bila postelja morda neudobna in osebje preglasno, mu to spanca vendarle ni kratilo. Obe noči, ki ju je preživel tam, je baje mirno prespal, podobno je bilo tudi med pridržanjem na policiji. Eni njegovo spokojnost po srhljivih dejanjih pripisujejo njegovi zaverovanosti samega vase, drugi ugibajo, ali morda ne gre za obrambni mehanizem pred resničnostjo, v kateri mu za trojni umor otrok grozi do 50 let zapora. Glede na njegovo starost torej do smrti.

Da se njegova stranka počasi sicer začenja zavedati razsežnosti svojih domnevnih grozovitih dejanj, pravi njegov zagovornik po uradni dolžnosti Marko Ivica. »Branil se je z molkom, podal je samo svoje osebne podatke. Smo šele na začetku postopka, osumljeni je delno psihično stabilen, poučili so ga o pravicah, a najprej moramo vidi celoten spis, šele nato bomo zgradili obrambo,« je pojasnil novinarjem. Med prvimi potezami bo zagotovo poglobljen pregled pri izvedencu psihiatrične stroke, ki bo ugotavljal, ali ima osumljeni kakšno dlje trajajočo duševno motnjo in ali je bil v času domnevnega dejanja (ne)prišteven. Na pregled v psihiatrično kliniko Vrapče so Kopitza sicer odpeljali nemudoma po odpustu iz bolnišnice v ponedeljek popoldan, a ker po ugotovitvah dežurnega zdravnika ni bilo razloga za hospitalizacijo, ga je policija aretirala. Po informacijah hrvaških medijev je zdravstvenemu osebju tam povedal, kako zelo mu je žal, da je še vedno živ in da še vedno ne vidi izhoda iz situacije, v kateri je. Prav zaradi težav, ki se samo kopičijo, je tudi popil na desetine tablet, da bi tako končal svoje življenje. Ni mu uspelo.