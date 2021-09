Organizatorjem dogodkov, kot so na primer nogometne igre, koncerti ter poroke in rojstnodnevne zabave, se odslej ne bo treba več ukvarjati z vprašanjem, koliko vstopnic smejo prodati ali koliko ljudi povabiti. Prav tako delodajalcem ni treba več razmišljati o tem, ali naj svojim zaposlenim odredijo delo od doma.

Veljajo splošna higienska priporočila

Švedska vlada je odpravo zajezitvenih ukrepov napovedala pred tremi tedni, saj da cepljenje proti covidu-19 dobro napreduje in so epidemiološke razmere v državi dobre. Po novem veljajo le še splošna higienska priporočila in priporočilo o vzdrževanju razdalje na javnih krajih, ter pravilo, da tisti, ki imajo simptome covida-19, ostanejo doma in se testirajo. Tistim, ki se še niso cepili, poleg tega priporočajo izogibanje večjim dogodkom in gnečam ter tesnejšim stikom z osebami iz rizičnih skupin in starejšimi.