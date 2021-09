Vprašanje: V bližini Ljubljane imam parcelo z manjšo hiško, ki meji na parcelo soseda, ki mi stalno nagaja. Trenutno sva v mejnem sporu. Sklicana je bila mejna obravnava, prišel je geodet, opravil meritve… No, velik problem je, da sosed geodetsko obravnavo enostavno ignorira, tako, da imamo povsem zvezane roke. Kakšne so naše pravne možnosti?

Odgovor: Predvsem je dejstvo, da ignoriranje geodetskega postopka sosedu le škodi. Če je namreč geodet soseda pravilno povabil na mejno obravnavo, ta pa se je ni udeležil, bo šlo to njemu prej ali slej v škodo. Geodetska uprava bo namreč kasneje soseda še enkrat vprašala, ali se strinja s predlagano mejo, obenem pa ga bo opozorila na pravne posledice, če se o predlagani meji ne bo izjavil. Če se namreč glede tega ne bo izjavil, velja domneva, da se s potekom predlagane meje strinja. »Dobro« sporočilo tega je, da se lahko meja uredi navkljub sosedovem ignoriranju geodetskega postopka.

Vprašanje: S sosedom se že več let ne moreva zmeniti glede meje. Ne rečem, da nisva poskusila. Prišel je geodet, prišlo je do mejne obravnave na terenu, do obravnave na geodetski upravi, ustne obravnave. Nobenega napredka – sosed trmasto kaže neko svojo mejo. Zanima me, kam vodijo vsi taki postopki? Lahko zaradi sosedovega trmarjenja meja »za vse večne čase« ostane neurejena?

Odgovor: Lahko vas pomirim, da sosedovo zavlačevanje oziroma nekonstruktivno ravnanje ne more biti vam v škodo, ampak ravno obratno. V primeru, če tudi po opravljeni ustni obravnavi meja ostane sporna, geodetska uprava pozove tistega, ki se z njo ne strinja, da v 30 dneh od vročitve oziroma od prejema poziva začne sodni postopek ureditve meje – torej pred sodiščem. Pri tem je pomembno, da postopek nadaljuje tisti mejaš, ki se z mejo ne strinja, saj v nasprotnem primeru šteje, da se strinja s potekom meje, ki jo je predlagal geodet.