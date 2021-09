Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji tiskovni konferenci izrekel sožalje svojcem umrle 20-letnice, javnost pa prosil za pieteto. Povedal je še, da je posvetovalna skupina sklenila do razjasnitve okoliščin začasno zaustaviti cepljenje s cepivom Janssen. Sklep je ministrstvo za zdravje že posredovalo NIJZ.

Poklukar je dodal, da zaupa stroki. »Če je posvetovalna skupina tako presodila, da to cepivo umaknemo iz cepilnih centrov, to določitev popolnoma podpiram,« je dejal. »Stroka neprekinjeno preverja, spremlja in beleži stranske učinke. Do danes smo v Sloveniji zabeležili le en primer, pri katerem je bila potrjena povezava med cepljenjem in smrtjo. Istočasno smo v Sloveniji uporabili približno 2,1 milijona odmerkov cepiva. Polno cepljenih je skoraj milijon prebivalcev. Ti so cepljenje prestali s predvidenimi stranskimi učinki in se s tem zaščitili pred težkim potekom bolezni, ki je vzela do sedaj 4861 življenj prebivalcev Slovenije. Samo v septembru več kot sto ljudi. Poudariti moram, da smo v Sloveniji do sedaj s cepivom Janssen cepili 120 tisoč ljudi in da prednosti cepljenja odtehtajo morebitna tveganja.«

Beovićeva: Medicinska statistika je ob posameznem primeru nepomembna Tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je izrazila iskreno sožalje in izrazila pretresenost ob smrti 20-letnice. Povedala je, da se bo posvetovalna skupina po ustavitvi uporabe cepiva Janssen najprej seznanila z vsemi okoliščinami smrti in šele nato odločila, kako cepivo uporabljati v prihodnje. Dodala je, da je cepivo registrirano brez starostnih omejitev, a priznala, da obstaja nekaj izredno redkih izjem, ko cepivo ni primerno. Prav tako je priznala, da v nekaterih državah cepljenje s cepivom Janssen odsvetujejo pri določenih starostnih skupinah. Dodala je, da je v ameriški statistiki od 8 milijonov cepljenih s cepivom Janssen prišlo do podobnega zapleta v 28 primerih. »Takšna medicinska statistika je pomembna za naše odločitve, ko pa se zgodi posamezen primer pri posamezni osebi, je takšna statistika nepomembna in se zelo zavedamo, da se je treba odzvati na posamezen primer in se nato odločiti glede na takšno situacijo.«

Posvetovalna skupina za cepljenje z mRNA cepivi, vlada z odlokom pa ljudi usmerila k Janssenu Povedala je še, da je po smrti Slovenke v Bruslju zaradi cepiva Janssen v posvetovalni skupini prišlo do razprave o morebitni zaustavitvi cepljenja s tem cepivom, a tedaj odločitev ni bila sprejeta. So pa v začetku poletja, ko je bilo cepiv dovolj, izrecno pozvali, naj se prednostno uporabi cepiva mRNA oziroma Pfizer in Moderna. Dodala je, da strokovna skupina ni predlagala, da veljavnost cepilnega potrdila nastopi takoj po cepljenju s cepivom Janssen. Izpostavila je, da zaščita tudi v tem primeru nastopi šele 14 dni po prejetem odmerku. S tem se je odzvala na očitek, da je vlada z odlokom o PCT ljudi usmerila k cepljenju s cepivom Janssen, čeprav je posvetovalna skupina predlagala prednostno cepljenje s Pfizerjem in Moderno. Poklukar se je na očitek o usmerjanju ljudi na cepljenje s cepivom Janssen z vladnim odlokom o PCR pogojih odzval s pojasnilom, da so v primeru cepljenja z Janssen in ostalih cepiv uporabili ista merila – da veljavnost cepilnega potrdila nastopi s prejemom zadnjega odmerka. Naj spomnimo, da se je vlada včeraj na dopisni seji odločila za nakup novih 100 tisoč odmerkov cepiva Janssen od Madžarske. Končnega odgovora, kakšna bo usoda omenjenih odmerkov, minister Poklukar danes ni mogel podati.

Smrt 20-letnice po cepljenju s cepivom Janssen V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so včeraj potrdili, da obravnavajo 20-letno žensko, ki je bila pred slabima dvema tednoma cepljena s cepivom Janssena. Danes pa je vodja službe za urgentno nevrologijo v UKC Ljubljana Igor Rigler potrdil, da je izgubila življenje. Povedal je, da je bila v zelo slabem stanju, je krvavela in imela krvne strdke. »Kombinacija teh procesov je privedla do možganskih krvavitev in strdkov v možganih,« je pojasnil. Rigler je zagotovil, da so storili vse, kar sodobna medicina ob takšnih stanjih omogoča, in konzultirali vse strokovnjake v kliničnem centru, ki se ukvarjajo s tem področjem. Iz UKC so že včeraj prav tako sporočili, da je možno, da je šlo pri 20-letnici za zaplet zaradi znanega možnega stranskega učinka cepiva. Na nevrološko kliniko je 20-letnica prišla z glavobolom in motnjami vida ter slabim počutjem. Je tudi bruhala. »Gre za kombinacijo simptomov, ki vselej nevarna,« je dodal Rigler. Končno oceno, ali je šlo za stranke učinke cepljenja, bo podala komisija NIJZ.