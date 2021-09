V prometni nesreči so bile poškodovane še tri osebe, dve težje in ena lažje, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Policija vzrok tragične prometne nesreče še preiskuje.

Na kraju nesreče so posredovali poklicni gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica. O prometni nesreči so bili obveščeni tudi pristojni preiskovalni sodnik in državno tožilstvo.