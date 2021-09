Šerif iz Tiraspola, novinec v ligi prvakov, je na stadionu Santiago Bernabeu poskrbel za senzacionalno zmago v drugem krogu najmočnejšega klubskega tekmovanja v nogometu in s šestimi točkami presenetljivo vodi v skupini D. Uzbekistanski igralec Jasur Jahšibajev je moldavsko moštvo v prvem polčasu popeljal v vodstvo, Real pa si je ustvaril ogromno priložnosti, vendar nikakor ni uspel zatresti mreže. Agonijo v napadu je presekal Karim Benzema, ki je izkoristil enajstmetrovko, nato pa je VAR preprečil novo vodstvo gostov, potem ko je bil Bruno v prepovedanem položaju. Ko je kazalo na delitev točk, je Šerif tik pred koncem znova udaril in luksemburški reprezentant Sebastien Thill je z natančnim strelom zadel za največjo zmago v zgodovini kluba. Veliki junak je postal grški vratar Georgios Athanasiadis, ki je zbral devet obramb.

V Parizu sta se pomerila ena od osrednjih favoritov za zmago v ligi prvakov. PSG je popravljal vtis po bledem remiju v gosteh proti Bruggeju, Manchester City je po zmagi nad Leipzigom lovil nove točke. Odločneje so začeli domači in povedli v sedmi minuti po prvi akciji na tekmi. Prodor Parižanov je unovčil strelec zadetka Idrissa Gueye, ki je žogo z vso močjo zadel pod prečko. To je bil četrti gol senegalskega nogometaša na zadnjih šestih tekmah PSG. V prvem polčasu je imel City več od igre in bil zelo blizu izenačenja, vendar je žoga v isti akciji dvakrat zadela okvir gola. Angleži so pritiskali tudi v nadaljevanju, a bili premalo konkretni. Brez priložnosti ni ostal niti Pariz, ki je po enem od številnih protinapadov povišal vodstvo. Prvi gol za novega delodajalca je ob huronskem navdušenju na tribunah dosegel argentinski čarovnik Lionel Messi, ki je z roba kazenskega prostora neubranljivo zatresel mrežo. To je bil že njegov 121. gol v ligi prvakov.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je z Atleticom gostoval v Lombardiji in se razveselil pomembne zmage po zaostanku (2:1). Italijani so v prvem polčasu povedli po zadetku Rafaela Leaoja in nato ostali brez Francka Kessieja, ki je prejel drugi rumeni karton. Španski prvaki so se dolgo časa mučili in v zaključku izvlekli celoten plen. Prvi gol po vrnitvi v Madrid je dosegel Antoine Griezmann, globoko v sodnikovem podaljšku je enajstmetrovko izkoristil Luis Suarez, ki je streljal po sredini vrat. Drugi slovenski vratar v ligi prvakov – Samir Handanović – je z Interjem osvojil točko v gosteh proti Šahtarju. Nekdanji reprezentant je zbral eno obrambo, Inter pa po porazu z Realom v prvem krogu ostaja brez zmage. Kevin Kampl je igral vso tekmo za Leipzig, ki je doma izgubil z Bruggejem. Najvišjo zmago večera je v Portu vpisal Liverpool (5:1).