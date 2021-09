Ko se začne govoriti o morebitni pomoči vojske, kot se že nekaj dni, je jasno, da gre za hudo krizo, ki pa je premier Boris Johnson in njegova konservativna vlada nočeta priznati, ker bi s tem priznala tudi, da je glavni krivec brexit. To je postala skoraj prepovedana beseda. Vlada trdi, da pomoč vojske (še) ni potrebna in da je vojska, natančneje 150 vojaških voznikov cistern in velikih tovornjakov, »na čakanju«. Za bencinsko krizo populistično krivi tiste Otočane, ki naj bi gorivo kupovali, čeprav ga ne potrebujejo. In medije, ker o tem poročajo.

Goriva več kot dovolj? Goriva je na Otoku menda več kot dovolj. Vseeno je dve tretjini črpalk brez goriva, preostale pa ga imajo malo in jim ga bo kmalu zmanjkalo. Dolge kolone vozil, obup in živčnost voznikov so že prinesli nasilna obračunavanja. Izbruhnili so prepiri pa tudi pretepi, posebno zato, ker številni ne polnijo samo rezervoarjev, ampak tudi posode za bencin in celo plastenke. Bencinske črpalke zaradi pretepov voznikov razglašajo za britanski Divji zahod. Zasvetlikal se je že tudi nož v rokah voznika, ki ga še iščejo. Pred črpalkami se vijejo dolge kolone vozil paničnih voznikov. Nekateri med njimi celo zasledujejo cisterne, da bi videli, kam bodo dostavile gorivo. Lastnik ene od črpalk pravi, da mu je po dnevu in pol zmanjkalo sveže dostavljenega goriva, ki ga je sicer dovolj za teden dni. Panika je tako velika, da številni vozniki izberejo napačno gorivo. To po navadi naredi okoli dvajset voznikov na dan, zdaj več kot 250. Na nekaterih črpalkah so začeli omejevati nakup goriva na trideset funtov. Ne dobijo ga prav veliko, saj se draži iz dneva v dan in je najdražje v zadnjih osmih letih: povprečna cena litra je danes 1,60 evra. Ljudje so že začeli prodajati plastenke z gorivom po napihnjenih cenah. Na facebooku denimo prodajajo deset litrov bencina za petdeset funtov – po skoraj petkratni ceni. Državno zdravstvo je moralo zaradi bencinske krize preložiti številne preglede bolnikov z rakom in drugimi resnimi boleznimi.

Johnson pa se skriva Celo številni konservativni poslanci vlado pozivajo, naj ne odlaša z vpoklicem vojaških voznikov, premierja Borisa Johnsona pa, naj se ne skriva in naj nagovori Otočane. Medtem pa njegovi ministri za pomanjkanje goriva krivijo tiste Otočane, ki naj bi ga kupovali, čeprav ga ne potrebujejo, in medije, ker poročajo o paniki, kar je seveda neumnost. Za krizo se skriva razvpiti brexit oziroma njegove posledice, ki vse bolj kažejo zobe. Johnson in njegovi ministri tega seveda nočejo priznati. Premier je bil brexitski kolovodja. Na črpalkah goriva primanjkuje iz istega razloga, zaradi katerega so vse bolj prazne police v samopostrežnih trgovinah. Ta razlog se najbolje vidi na polnih parkiriščih prevozniških podjetij, ki nimajo voznikov, da bi gorivo, živila in drugo dostavljala. Otoškim prevozniškim podjetjem primanjkuje kar sto tisoč voznikov cistern in drugih tovornjakov. Predvsem zato, ker je na desettisoče voznikov iz EU – zaradi brexita – zapustilo Britanijo. V manjši meri so krive covidska pandemija in sistemske napake iz preteklosti, med drugim pomanjkljivo usposabljanje voznikov tovornjakov in njihove bedne plače. Nerazumno je tudi, da kar 54.000 Otočanov čaka na izdajo dovoljenja za vožnjo tovornjaka. Vlada je posredno priznala problem, ko je sporočila, da bo 5500 tujim voznikom cistern in tovornjakov za prevoz živil odobrila začasne vizume do božiča. Vozniki iz EU na pozive britanske vlade odgovarjajo, da se ne bodo vrnili, čeprav jim Johnsonova vlada ponuja 4000 funtov mesečne plače. Njihovo združenje vrnitev pogojuje z najmanj enoletno zaposlitvijo.