V bolnišnicah vse več otrok z okužbami dihal

Dostop do nenujnih zdravljenj te dni ni otežen le zaradi četrtega vala novega koronavirusa, ampak tudi zaradi širjenja okužb dihal med otroki. »Lani ni bilo ne sezone gripe ne sezone respiratornega sincicijskega virusa (RSV). Majhni otroci se niso prekužili z virusnimi povzročitelji, kot bi se običajno,« so nam sporočili iz centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za zdaj je znano, da so se začele te okužbe pojavljati bolj zgodaj kot sicer, v centru za nalezljive bolezni pa ocenjujejo, da bi utegnila biti sezona RSV letos tudi bolj obsežna.