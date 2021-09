Potem ko je danes 61-letni Celjan Bojan Poplaz, ki ima tudi nemško državljanstvo, zadnjih devet let preživel v enem tamkajšnjih zaporov, kjer je bil zaprt zaradi ropa banke Sparkasse v mestu Oberhausen aprila 2012, ki ga je zagrešil skupaj z dvema pajdašema, se je ta torek znova pojavil na celjskem sodišču. Tu so mu januarja 2012 že začeli soditi zaradi dveh kaznivih dejanj, in sicer nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ter povzročitve splošne nevarnosti, ki mu jih očita tožilstvo, ker naj bi septembra 2010, tako pravi obtožnica, na kljuko vhodnih vrat, ki so vodila v zdaj že propadlo poslovno stavbo Vegrada, obesil ročno bombo M75.

Ta na srečo ni eksplodirala, mnogi pa so ugibali, da je bila namenjena takratni prvi dami Vegrada Hildi Tovšak. A Poplaz je očitke, da bi bil on tisti, ki je nastavil bombo, zanikal, pri tem, da ni kriv, pa vztraja še danes, ko je sodišče po devetih letih ponovno razpisalo predobravnavni narok. Prvo sojenje je bilo namreč ravno zaradi tega, ker je tudi v Nemčiji zagrešil kaznivo dejanje, zaradi katerega so ga tudi zaprli, v Celju prekinjeno, zdaj, po toliko letih, pa se je moralo začeti znova. Tokrat pred sodnico Barbaro Žumer Kunc, ki pa jo je Poplazov zagovornik Boštjan Verstovšek nemudoma zasul s kupom dokaznih predlogov. In zahtevo po izločitvi dveh ključnih dokazov, ki sta že v spisu. To pa so posnetki videonadzornih kamer, ki so takrat posnele storilca in so na računalniku Vegrada, ki so ga policisti zapečatili in predali sodišču, in izvedensko mnenje Irene Zupanič Pajnič o najdenih bioloških sledeh oziroma DNK, ki naj bi bil najden na zelenem izolirnem lepilnem traku, s katerim je bila ročna bomba pritrjena na kljuko, in naj bi pripadal prav Poplazu.

Nadaljevanje decembra Obramba vztraja, da so bili dokazi pridobljeni nezakonito, medtem ko je tožilec Darko Kežman prepričan, da so veljavni, kar bo dokazal tudi kazenski postopek. Sodnica Žumer-Kunčeva je po dobri uri pingponga med obrambo in tožilstvom predobravnavni narok prekinila in ga preložila na december. Še preden bo sploh odločala o morebitni izločitvi kakšnega dokaza, pa bodo sodnega izvedenca računalniške stroke, ki je že izdelal mnenje, ponovno angažirali, da bo pregledal posnetke videokamer na Vegradovem računalniku, ki so bili prekopirani tudi na disk in USB-ključek, s čimer sta se strinjala tudi zagovornik in tožilec.