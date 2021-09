Prejšnji teden je 48-letni Luca Morisi, eden najpomembnejših sodelavcev voditelja skrajno desne stranke Liga Mattea Salvinija, »zaradi osebnih razlogov« izstopil iz direkcije za spletno komuniciranje v stranki. Morisi je postal znan po svojem algoritmu »bestia« (zver), s katerim je Salvini na družbenih omrežjih učinkovito komuniciral z volilci. Vodja Lige kot človek iz ljudstva, ki rad uživa nutello, tiramisu, pivo moretti in druge italijanske proizvode, a je tudi nestrpen do migrantov, je produkt piarovskega genija Morisija. Še poleti 2019 je po anketah Ligo podpiralo med 37 in 38 odstotkov Italijanov.

Po Morisijevem odstopu so sprva mislili, da gre za osebno zadevo. V ponedeljek pa so mediji razkrili, da je v preiskavi, potem ko so na njegovem domu v bližini Verone našli manjše količine mamil. Še prej so trije mladeniči izjavili, da so drogo, ki jim jo je zasegla policija, dobili pri Morisiju.

Salvini je na facebooku takoj zapisal, da ga je Morisi, ki je priznal, da je storil »hudo človeško napako«, da pa ni kršil zakona, razjezil, a izrazil pripravljenost, da mu pomaga: »Lahko računaš name. Vedno.«

Pozivi za vrnitev k separatizmu Afera je izbruhnila v zelo nepravem času za Ligo, saj so v soboto in nedeljo v šestini italijanskih občin volitve, tudi v Rimu, Milanu, Torinu, Neaplju in Bologni. V teh mestih ne Liga ne desnica nimata možnosti za zmago, a drugje bo na podporo Ligi lahko vplivalo dejstvo, da za tihotapljenje drog pogosto obtožuje migrante. Za Salvinija so težki časi tudi zato, ker se mu pri njegovem nasprotovanju digitalnemu potrdilu upirajo pomembni politiki Lige. Predvsem pa se znotraj stranke krepi zahteva po boju za samostojnost severne Italije. Res se je Liga z opustitvijo separatizma in prevzemom nacionalizma izjemno povzpela, s treh odstotkov leta 2013 na 38 odstotkov leta 2019. Toda to je Salvini dosegel predvsem z usmeritvijo proti Bruslju, ki ni več mogoča, saj bo Italija od EU prejela 200 milijard evrov za okrevanje gospodarstva, Liga pa zdaj podpira proevropsko vlado Maria Draghija. Sicer pa je stranka na jugu Italije izgubila večji del volilcev spričo krepitve Bratov Italije pod vodstvom Giorgie Meloni. Po zadnjih anketah sta v vsej Italiji obe skrajno desni stranki izenačeni z 20 odstotki podpore.