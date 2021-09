Protestniki so prinesli transparente, s katerimi so med drugim Janši odrekli gostoljubnost in se izrekli proti privatizaciji, z vzkliki pa oblast naslovili z lopovi in mafijo.

Shod varuje precejšnje število policistov.

Med protestniki je tudi poslanec Levice v DZ Primož Siter, ki je bil izvoljen v volilnem okraju Trbovlje. Kot je zapisal že pred protestom, Zasavje ni bilo nikoli dobrodošlo na urniku premierja Janše, zato tudi Janša ni dobrodošel v Zasavju. Opozoril je, da v Zasavju še vedno prednjačijo pri brezposelnosti in kroničnih obolenjih, beg možganov je pri njih najhitrejši, okoljska vprašanja ostajajo odprta. Vprašanje sanacije in monitoringa degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik prav tako. Epidemija je stiske ljudi v Zasavju le poglobila, a vlada ostaja tiho, je zapisal.