Mislim svoje mesto: Trk republike z diktaturo

Dan po ognjevitem in granitiranem napadu na parlament je Tanja Starič v pogovoru z našim nepreklicno odstopljenim biserom antiantifašizma omenila, da je bila na protestnem branju ustave ograja postavljena na polovici Trga republike. Istega dne zjutraj sem imel na sodišču obravnavo zaradi tega delikta, za katerega sta imela tudi oba policista, ki sta nastopila kot priči, v spominu, da je bila takrat ograja na sredini trga. Ko so ograjevali Trg republike, so po navadi ograjo res postavili do tja, in tudi prejšnjo sredo je stala na sredini. Vendar se na posnetkih protestnega branja ustave jasno vidi, da je bila osemnajst dni po preletu ameriških lovcev, s katerimi je naša vlada razglasila svojo zmago nad epidemijo, zaradi »varovanja določenega objekta«, kot piše v »opisu dejanskega stanja«, s pomočjo katerega so me hoteli oglobiti, ograja na jugu Trga republike postavljena nad stopnicami, ki vodijo proti Cankarjevemu domu, in je segala vse do stavbe NLB. Kot sem izvedel na sodišču, je bilo tistega popoldneva zaradi dvajsetih ljudi, ki smo mirno brali ustavo, aktiviranih štirideset policistov v uniformah in skoraj sto »oklepnikov« posebne policijske enote, od katerih jih je bilo štirideset na trgu, preostali pa v bližini. Verjetno za primer, če bi se v bralcih ustave materializirala nadnaravna moč njenih neupoštevanih členov in bi planili nad državni zbor, da bi poslancem vladne koalicije storili silo, ki si je pošten evropski kristjan ne upa niti predstavljati.