Dejstvo je, da zbolevajo tisti, ki so nezaščiteni in ne necepljeni sami po sebi. Če cepljeni nosi masko, ki ščiti pred okužbo, praktično ne bo okužen in ne bo zbolel ter se znašel v bolnišnici. V bolnišnici pa se bo lahko znašel cepljeni, ki ne bo zaščiten z masko, saj je znano, da cepljenje ni stoodstotna zaščita pred okužbo. Glede mask je treba navesti, da imajo maske FFP2 filtracijsko učinkovitost zaščite najmanj 94 odstotkov, maske FFP3 celo 99 odstotkov, cepljenje pa manj, saj učinkovitost sčasoma pada. Ali niso potem omenjene maske boljša zaščita pred okužbo kot cepljenje?

Poleg tega lahko tudi cepljeni, prebolevniki in testirani širijo virus, ki ga tisti z maskami FFP2 ali FFP3 praktično ne. Zato se postavi vprašanje, kaj je bolje: da so ljudje cepljeni oziroma testirani ali da nosijo maske FFP oziroma FFP3. Vprašanje je torej, čigavi talci smo: smo res talci necepljenih ali pa smo talci svojih napačnih ravnanj, ko se denimo ne zaščitimo s primerno masko ali drugače in se okužimo ter mogoče znajdemo v bolnišnici. Ob tem bi bilo treba še navesti, da ima človek zakonsko dolžnost, da skrbi za svoje zdravje oziroma ga varuje. To pa pomeni, da se mora zaščititi pred koronavirusom z maskami, ki ščitijo pred okužbo ali/in s čim drugim primernim, kar seveda velja tudi za cepljene osebe, saj cepljenje ne zagotavlja 100-odstotne zaščite pred okužbo oziroma je ta manjša kot pri omenjenih maskah. Tudi dejstvo, da morajo v določenih primerih tudi cepljeni nositi maske, je v tem smislu povedno. Zakaj potem maska ni enakovredna zaščita kot PCT, če v bistvu celo bolje ščiti kot PCT?

Še nekaj o maskah. Zanimivo je, da vlada ni predpisala obvezne uporabe tistih mask, ki najbolje ščitijo, temveč se kot primerne štejejo celo doma narejene maske, katerih zaščita pred virusom je majhna. Ali državi ne gre za zaustavitev širjenja virusa? Če da, zakaj ljudem ne zagotovi najboljših mask, in to brezplačno? Kdo bolj ogroža sebe in druge: testirana oseba brez maske v smislu PCT ali necepljena oseba z masko FFP2 (FFP3)? Testirana oseba lahko gre na teraso lokala, čeprav lahko širi virus, oseba z masko FFP2 brez PCT pa ne (stanje 27. septembra 2021), čeprav je verjetnost, da bo širila virus, majhna. Pa še to: ali Svetovna zdravstvena organizacija kot minimalni standard zaščite ne priporoča maske standarda KN95 (sem spadajo tudi maske FFP2), pri nas pa so dovoljene, kot že navedeno, celo doma narejene maske, ki so daleč proč od tega standarda!

Mnogi, med njimi tudi politiki, strokovnjaki in znanstveniki, trdijo, da so cepiva proti koronavirusu varna. Ali je to res? Ali so znani dolgoročni učinki cepiv proti koronavirusu? Niso. Zakaj bi se človek potem cepil, če se lahko enostavno zaščiti s primerno masko in drugimi ukrepi (razdalja…). Tudi tisti, ki se ne smejo cepiti, se lahko oziroma se celo morajo zaščiti s primerno masko ali pa kako drugače.

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah