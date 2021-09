V Levici so z dopolnili k zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predlagali še, da se vsem, ki so bili oškodovani, na novo odmeri višjo starostno pokojnino oz. starostno pokojnino namesto predčasne.

Kot je ob predstavitvi zakona na seji odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide pojasnil poslanec Levice Miha Kordiš, želijo tako popraviti krivice za zavarovance, ki so po uveljavitvi novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju leta 2013 ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in še naprej plačevali prispevke iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ob tem pa niso vedeli, da se jim doba, za katero so vplačevali prispevke, ne bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. Omenjena problematika se po njegovih besedah nanaša na približno 10.000 ljudi, med katerimi jih je 2800 že upokojenih, 7000 pa jih na upokojitev še čaka.

Navedenim osebam bi se obdobje plačevanja prispevkov od leta 2013 do prve prekinitve zavarovanja tako po novem štelo v pokojninsko dobo brez dokupa. V skladu s predlogom zakona bi pokojninski zavod tako vsem navedenim v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona na novo odmeril pokojnino oz. jim odmeril starostno pokojnino namesto predčasne.

Zakonodajno-pravna služba DZ pa je po besedah predstavnice Andreje Kurent ocenila, da spreminjanje zakonodaje, ki v svoje materialne določbe vnaša določbe, ki posegajo tudi v status za nazaj, krnijo načelo pravne predvidljivosti in pravne varnosti. Prav tako so takšne rešitve vprašljive z vidika ustave, ki v 14. členu določa pravno enakost vsem državljanom.