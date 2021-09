»Ključni izziv je, da ne pretiravamo v odzivu na trenutne šoke v dobavnih verigah, ki jih je povzročila pandemija covida-19,« je ob odprtju foruma ECB dejala Lagardova. Po njenem mnenju bi si morala EBC prizadevati za spodbujanje tistih segmentov povpraševanja, ki bi inflacijo na dolgi rok potiskala proti dvoodstotni tarči.

Evropska centralna banka potrošnjo in investicije že vrsto let spodbuja z izredno nizkimi obrestnimi merami, poceni posojili in programi odkupovanja obveznic. Prav tako izvaja izredni pandemični program nakupa vrednostnih papirjev (PEPP) v skupnem obsegu 1850 milijard evrov. Inflacija v območju evra je sicer s tremi odstotki avgusta dosegla 10-letni vrh. ECB v najnovejšem poročilu napoveduje, da se bo letos ustavila pri 2,2 odstotka, prihodnje leto naj bi znašala 1,7 odstotka, leto pozneje pa padla na 1,5 odstotka.

Powell v poročilu senatu spremenil mnenje o inflaciji

Predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve Jerome Powell pa je po drugi strani v poročilu senatnemu odboru za bančništvo o odgovoru Feda na krizo zaradi pandemije covida-19 izrazil mnenje, da bi lahko inflacijski pritiski trajali dlje časa, kot so sprva predvidevali.

Powell je s kolegi pri centralni banki ob začetku naraščanja inflacije letos vztrajno ponavljal, da je to pojav, ki je prehodne narave, ter da se bo inflacija z nadaljevanjem okrevanja gospodarstva umirila in prihodnje leto približala cilju denarne politike, to je dva odstotka letno.

Sedaj je sporočil, da lahko vse skupaj traja malce dlje, kot so pričakovali sprva. Powell je povedal, da se gospodarska rast krepi še naprej, vendar je trčila ob naraščanje cen zaradi ozkih grl v oskrbovalnih verigah in drugih dejavnikov.

»Inflacija je povišana in bo ostala povišana v prihodnjih mesecih, preden se bo umirila. Med nadaljevanjem odpiranja ekonomije in rasti porabe opažamo naraščajoče pritiske na cene, še posebej zaradi ozkih grl v določenih sektorjih. Ti učinki so večji in trajajo dlje od pričakovanj, vendar se bodo unesli, in ko se bodo, bo inflacija šla navzdol proti našemu dolgoročnemu cilju dveh odstotkov,« je dejal.

Powell bo enako poročal tudi v četrtek v odboru za finančne zadeve predstavniškega doma kongresa. Gre za zakonsko določeno poročanje o ukrepih, ki jih centralna banka sprejema za pomoč gospodarstvu zaradi pandemije covida-19.