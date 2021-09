Tožilstvo je junija na Okrajno sodišče v Ljubljani zoper dve fizični osebi vložilo obtožni predlog zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti v zapisu z naslovom Presežki 5, ki je bil v reviji Demokracija objavljen decembra lani, so potrdili na tožilstvu. Za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je zagrožena kazen do dveh let zapora.

Na tožilstvu so za STA pojasnili, da so zoper eno osebo vložili obtožni predlog po 2. odstavku 297. člena kazenskega zakonika. Ta določa, da se kaznuje tistega, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Slovenije.

Zoper drugo fizično osebo pa so vložili obtožni predlog po tretjem odstavku tega člena, ki določa, da se za javno širjenje idej o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti z objavo v medijih kaznuje tudi odgovornega urednika oz. njegovega namestnika.