»V počastitev spomina na knapovsko tradicijo Trbovelj in Zasavja smo se ob tokratnem obisku slovenske vladev regiji povzpeli na najvišji dimnik v Evropi. Tudi rahel dež nas ni ustavil,« je v ponedeljek zapisal in svoj podvig dokumentiral s fotografijami, kako je splezal na trboveljski dimnik, na svojem twitter profilu predsednik vlade Janez Janša, ki mu alpinističnih izkušenj seveda ne manjka. A vse tovrstne odisejade se ne končajo vedno srečno. Nedavno so se želeli tovrstnega podviga lotiti tudi mladi Madžari, a se je njihov poskus izjalovil že med ogledovanjem dimnika. Kot so sporočili trboveljski gasilci, je 19-letni madžarski državljan, ki se je še z dvema osebama zadrževal v okolici dimnika in poskušal preplezati ograjo, padel po brežini in pristal štiri metre nižje v potoku. Pri tem se je huje poškodoval, iz potoka pa so ga rešili s pomočjo vrvne tehnike in ga nato odpeljali na zdravljenje v trboveljsko bolnišnico.

Najdaljša umetna plezalna smer na svetu Oktobra lani sta na vrh 360 metrov visokega dimnika, ki pri marsikom buri duhove, uspešno priplezala tudi naša zlata olimpijka Janja Garnbret in profesionalni plezalec Domen Škofic. Trboveljski dimnik se je tako v zgodovino zapisal še z enim rekordom, da je gostil najdaljšo umetno športno plezalno smer na svetu, njun podvig pa so zabeležili tudi v dokumentarnem filmu, ki so ga premierno predvajali januarja. Ob tem je Garnbretova zapisala: »Končno je tu. Zelo težko je bilo obdržati skrivnost. Najbolj kul projekt, pri katerem sem kadarkoli sodelovala.« Plezalno smer na dimniku sta sicer postavila mednarodno uveljavljena plezalca Katja Vidmar in Simon Margon. A se je prvi poskus Garnbretove in Škofica po več padcih in 12 urah izjalovil, v drugem poskusu pa sta po sedmih urah in pol uspešno priplezala do vrha.