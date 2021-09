Predsednik Borut Pahor je obisk označil kot prelomen dogodek za obe državi, prav tako pa mu je v osebno čast in zadovoljstvo, da na prvem uradnem obisku v Ljubljani gosti svojega prijatelja. Izpostavil je pomen vzhodnega partnerstva in zahodnega Balkana. »Trenutne razmere na zahodnem Balkanu terjajo hitrejšo širitev Evropske unije. Cilj je močna, enotna in razvita Evropa ter zagotavljanje mirne in varne prihodnosti za naše otroke,« je poudaril.

Latvijski predsednik Egils Levits je bilateralne odnose med državama označil kot ene najboljših in se zahvalil Pahorju za slovensko sodelovanje in pomoč pri utrjevanju in varovanju latvijske meje z Belorusijo. Prav tako je izpostavil pomen evropske perspektive na Balkanu in slovensko predsedovanje označil kot pomembno priložnost za deljenje političnih idej.