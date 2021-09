Včeraj proti večeru so iz ene od zagrebških bolnišnic odpustili Haralda Kopitza, avstrijskega državljana s stalnim naslovom na Hrvaškem, ki naj bi v noči s petka na soboto v domačem stanovanju umoril svoje tri otroke, štiriletnega sina in tri leta starejša dvojčka. Hrvaška policija je sprva potrdila, da so na njihovih truplih našli znake nasilja, ker naj bi jih po pisanju hrvaških medijev zadavil. Kasneje so dodali, da jih je oče morda pred tem še omamil s tabletami. Ker po prvotni obdukciji natančen vzrok njihove smrti ni bil jasen, so na sodni medicini odredili še podrobnejšo analizo njihove krvi, na rezultat toksikološkega testa pa še čakajo. 56-letni Harald je po grozljivem dejanju zaužil koktajl tablet, a zanj ni bil smrtonosen. Policisti, ki so okoli dveh ponoči vdrli v stanovanje in naleteli na srhljiv prizor, so mu rešili življenje.

Po pregledu so ga aretirali Kopitza so po manj kot dveh dneh v bolnišnici pozno popoldne iz nje izpustili. Po poročanju hrvaškega portala Jutarnji list so ga z reševalnim vozilom odpeljali na pregled v psihiatrično kliniko Vrapče. Dežurni zdravniki so odločili, da ni nobenega razloga za hospitalizacijo, zato so ga odpustili. Stavbo je zapustil v spremstvu policistov. S policijske uprave Zagreb so potrdili, da so ga nekaj pred osmo uro zvečer aretirali in ga na kazensko preiskavo privedli v njihove prostore. Podobno kot že prej v bolnišnici Kopitz še vedno ne želi govoriti s policijo. Sicer naj bi bil povsem pri zavesti, povišan naj bi imel edino krvni tlak, s katerim pa je imel težave že pred svojim domnevnim pošastnim dejanjem.