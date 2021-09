Kot je na javni televiziji ERT posvaril Giorgos Huliaras z omenjenega inštituta, se prebivalci ne bi smeli vračati v poškodovane hiše. Tresenja tal namreč po njegovem še ni konec. Že pred ponedeljkovim potresom so zaznali več kot 60 manjših sunkov, ki se in se še bodo nadaljevali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Današnjo noč je moralo v šotorih, hotelih in avtomobilih preživeti več tisoč ljudi, katerih domovi so bili v potresu poškodovani. Po prvih ocenah je potres poškodoval na tisoče zgradb. Največ škode je na območju vasi Arkalohori južno od Irakliona, kjer se je med drugim zrušila cerkev, pri čemer je ena oseba umrla, kakih deset pa je bilo ranjenih. Hotelski kompleksi po poročanju lokalnih medijev niso poškodovani.

Prizadeto območje bo danes obiskal grški premier, ki sicer sam prihaja s Krete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Grčijo prečka več tektonskih prelomnic in potresi so na območju dokaj pogosti. 30. oktobra 2020 je potres z močjo 7 stresel Egejsko morje med otokom Samos in turškim mestom Izmir, pri čemer sta umrla dva človeka na Samosu in 114 v Turčiji.