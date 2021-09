Pred začetkom nove sezone je bilo veliko dvomov, kako se bodo hokejisti Olimpije ob soočenju z mnogo zahtevnejšimi izzivi kot v minulih letih znašli ob vrnitvi v avstrijsko ligo. Ljubljansko moštvo proti močnejšim tekmecem ne ohranja le konkurenčne podobe na ledu, ampak po treh visokih zmagah zapored postaja hit lige ICEHL. Slovenski pokalni prvaki so se na uvodu v dolgo zimo izstrelili tik pod vrh uglednega tekmovanja in zaostajajo le še za Sapo Fehervar. Na štirih tekmah so dosegli dvajset zadetkov, kar je največ v konkurenci štirinajstih klubov iz šestih držav. Posebej navdihujoča je bila prepričljiva zmaga v Bolzanu pri podprvakih lige.

Kovač: Ekipno delo premaga individualizem

»Na začetku smo še ugibali, kaj se bo dogajalo na ledeni ploskvi. V klubu po štirih tekmah vlada pozitivno ozračje, rezultati pa so odraz trenutnega dela sezone, ki bo še zelo dolga. Lepo je videti, da je Olimpija druga na lestvici, a to je po štirih tekmah brezpredmetno. Pričakujemo, da se bodo tekmeci odslej veliko bolj resno pripravili na naše moštvo, ki želi zmagati na vsaki tekmi,« je povedal športni direktor kluba Jože Kovač, ki odganja evforijo in miri strasti. Olimpijo v rednem delu čaka še 48 tekem in v zgoščenem urniku tekmovanja se lahko krivulja hitro obrne. »Doslej nam je bila naklonjena tudi sreča, ki smo si jo z igro zaslužili. Pomembno je, da so igralci spoznali, da so v tej ligi lahko konkurenčni,« je pristavil Kovač.

Olimpija je bila na obeh domačih tekmah zelo suverena in samozavestna. Proti Gradcu in Linzu se je izkazala s kolektivno predstavo in v 120 minutah nasula enajst zadetkov. Če bo Tivoli postal trdnjava, se bodo morali vsi nasprotniki zelo potruditi za uspeh. Klubi, ki bodo doma redno osvajali točke, bodo imeli večje možnosti za preboj v končnico. »Ekipno delo v moštvenem športu vedno premaga individualizem, kar se je izkazalo tudi na začetku sezone. Trener Mitja Šivic je postavil jasen sistem dela in naši hokejisti natančno vedo, kakšne so njihove naloge na ledu. Ne delamo si utvar, ampak ostajamo v skromnih okvirih. Olimpija ima daleč najcenejše moštvo v ligi, kar pa še ne pomeni, da v ligi ICEHL ni možen enakovreden boj s konkurenco. Verjamemo v kvaliteto igralcev in njihovo napredovanje,« zatrjuje Kovač.