V novem škofu vidijo zaupnika

Novomeška škofija ima novega škofa. To je Andrej Saje, nekdanji tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference. Duhovniki v škofiji verjamejo, da bo Saje znal poslušati tako njih kot vernike in znal vzpostaviti empatičen odnos. “Na poti smo skupaj,” pravi Saje.