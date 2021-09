Slovensko kolesarstvo 2021: Sanjsko in zgodovinsko z grenkim priokusom

Letošnja mednarodna kolesarska sezona na profesionalni ravni, ki se počasi končuje, je Sloveniji v moški konkurenci prinesla fantastične in zgodovinske uspehe. Zanje sta poskrbela predvsem Tadej Pogačar z drugo zaporedno zmago na Touru in bronasto kolajno na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu ter Primož Roglič s tretjim zaporednim slavjem na Vuelti in olimpijsko zlato kolajno v kronometru na Japonskem. Če k temu dodamo še nekaj njunih vrhunskih dosežkov na drugih dirkah in uspehe predvsem Mateja Mohoriča, je jasno, zakaj so bila pričakovanja slovenske javnosti – kolesarske in športne nasploh – pred predvčerajšnjo cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Flandriji tako zelo visoka.