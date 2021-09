Nič dobrega. Slovenci ne bodo mogli več na delo v graško Magno, ker jo bodo komunisti nacionalizirali, trume Gradčanov pa bodo k nam hodile po kavo in banane, med iskanimi izdelki bodo tudi pralni prašek in sadni jogurt. Gneča na mejnem prehodu v Šentilju bo nepopisna, za dobrote gnilega kapitalizma bodo reveži iz Gradca čakali ure in ure. Naša vlada pa medtem že razmišlja, da bi severno od Šentilja postavila zid, levo in desno od zidu pa žičnato ograjo in na vsake pol kilometra kontrolni stolp. Ja, hudi časi se obetajo.