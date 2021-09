Trenutna generacija slovenskih kolesarjev je brez dvoma najuspešnejša v zgodovini. Na to kažejo številni mejniki, ki jih postavljajo v zadnjih sezonah. Izjemnim kolesarjem nekaj sreče vedno zmanjka le v boju za mavrično majico na cestni dirki svetovnega prvenstva. Prav nič drugače ni bilo tudi tokrat v Flandriji.

Slovenija je imela po zaslugi izjemnih rezultatov možnost nastopanja z osmimi kolesarji, v celotni državi pa jih zgolj sedem nastopa v ekipah svetovne serije. Kljub izjemno naporni sezoni so se reprezentančne akcije udeležili vsi slovenski »legionarji«, družbo v ekipi pa jim je delal še član domačega moštva Adria Mobil David Per. Slovenija je imela kot edina nacija v nedeljo na startu več kot enega kolesarja uvrščenega znotraj elitne deseterice mednarodne kolesarske zveze. Upravičeno so računali na kolajno. »To, da so se vsi udeležili in prišli pripravljeni na prvenstvo, je res neverjetno. To je pohvale vredno in fantom je treba čestitati,« je odziv kolesarjev na prvenstvo komentiral tokratni selektor Gorazd Štangelj.

Še verjamejo, da jim bo uspelo

Da je priložnost za nov izjemen uspeh slovenske zlate generacije velika, so se zavedali tudi v Kolesarski zvezi Slovenije. Ob pomoči ekipe Bahrain-Victorious so svojim kolesarjem ponudili odlično podporno ekipo. Vzdušje v reprezentanci je bilo ves teden v Flandriji izjemno, vsi so čakali le še na piko na i. Na izjemno zanimivi in tudi naporni dirki je v nedeljo niso dočakali. »Nisem videl nobene napake. Dirkali smo tako, kot smo se dogovorili. Ves čas smo se borili za dobre pozicije in jih imeli. Edino tam, kjer se je naredila največja selekcija, bi bilo morda bolje, če Matej Mohorič ne bi ostal sam v ospredju. Luki Mezgecu je zmanjkalo zgolj nekaj metrov, da bi priključil,« je nastop reprezentance v nedeljo povzel Štangelj. »Na žalost je Mohoriča v zaključku zmanjkalo, kar je bila posledica napornega dirkanja ves dan. Na svetovno prvenstvo vse ekipe pridejo odlično pripravljene. Še vedno je to rezultat med najboljšimi petnajstimi na svetu, a naši apetiti so bili višji, ki pa se niso uresničili,« je sklenil nekdanji kolesar, danes pa tudi športni direktor ekipe Bahrain-Victorious.

»Na tekmi sezone sem se počutil odlično. Lahko se pogledam v ogledalo in reprezentančne kolege v oči ter rečem, da sem naredil vse po svojih močeh, kar pa ni bilo dovolj. Najboljši na odru so bili tudi najmočnejši in si zaslužijo kolajne,« je o dirki povedal najboljši Slovenec Matej Mohorič. »V prihodnje bom skušal vrniti fantom, ko bo proga bolj pisana njim na kožo. Izid ni najboljši, a takšno je kolesarstvo. Tokrat je bila dirka preprosto pretežka za nas,« je ocenil 26-letni Gorenjec. »Očitno bomo morali počakati še na kakšno prvenstvo, da pride tudi kolajna,« je bil kratek Primož Roglič. »Kakor smo si zastavili, smo lahko malo razočarani. A smo se dobro vozili, vsak je naredil, kar je bilo treba,« je odkrito priznal tudi drugi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.