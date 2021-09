Nepreslišano: Anton Olaj, generalni direktor policije

Odločno zavračam vse namige o politizaciji policije. Gre za sprejetje nekaterih kadrovskih odločitev, da rezultate izboljšamo oziroma jih usmerjamo v želeno smer. Glede teh ljudi, ki so zasedli neka druga delovna mesta z drugačnimi obveznostmi – sam sem bil prav tako v tej vlogi, to je sprememba, velika sprememba, ki prinaša razmislek, kaj in kako. Treba je vedeti, da je to najbolj izkušen kader, ki pozna srčiko dela policije, ve, kaj policija zmore in česar ne. Te ljudi mi potrebujemo za strateške priprave predlogov, pobud. Nimam slabega mnenja o nikomer, z vsemi dobro komuniciram. Sam nisem nikogar zamenjal mimo njegove volje, povsod je bilo soglasje ali pa celo želja posameznika. Stanje v policiji je bistveno boljše, kot lahko nekdo dobi občutek glede na objavljene informacije v medijih.