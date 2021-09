Lava se medtem še naprej bliža morju. Od obale je oddaljena le še okoli 800 metrov, je poročal časnik La Vanguardia.

V več krajih na otoku so zaradi bližanja lave morju odredili prepoved izhoda iz hiš. Ob stiku razbeljene lave z okoli 1000 stopinjami Celzija s slano morsko vodo bi se namreč lahko razvili tudi strupeni plini, opozarjajo tamkajšnje oblasti.

Po drugi strani so medtem sprostili promet na letališču na severnem delu otoka. S pristajalne steze so očistili vulkanski prah, da bodo letala lahko spet pristajala. Danes popoldne sta že napovedana dva poleta na in z otoka.