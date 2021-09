Akcijo so izvedli konec letošnjega avgusta in v začetku septembra v Ljubljani, Krškem, Trbovljah, Postojni, Murski Soboti in Novi Gorici. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se na brezplačno vožnjo po svojem mestu in v svojem osebnem avtomobilu večinoma prijavili zelo izkušene voznice in vozniki, učitelji vožnje pa so jim omogočili dober vpogled v znanje cestnoprometnih predpisov in v njihove dejanske vozniške sposobnosti.

Izkazalo se je, da leta rutinske vožnje ne pomenijo nujno tudi vožnje po veljavnih cestnoprometnih predpisih. Največja težava večine je bila podobna: prevelika hitrost, neupoštevanje znaka ustavi ter nepravilno razvrščanje v križiščih in krožiščih, so zapisali.

Najbolje so se odrezali vozniki v Krškem, kjer jih je bilo na ponovitvi izpitne vožnje uspešnih 42 odstotkov. Ta delež v Krškem močno presega ostala mesta, saj je bilo na primer v Murski Soboti, ki je bila letos druga najuspešnejša regija, uspešna le tretjina voznikov.

Napake, ki bi jih stale uspešno opravljene izpitne vožnje, so največkrat naredili vozniki v Zasavju oziroma v Trbovljah. Izpit bi namreč v Trbovljah ponovno opravila le dva od 23 voznikov. Nekoliko bolje so se odrezali vozniki v Ljubljani, kjer je bilo na ponovitvi izpitne vožnje uspešnih 18 odstotkov udeležencev.