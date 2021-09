Skupno naj bi slovenski par, star 33 in 34 let, na avstrijsko Koroško pretihotapil 11,5 kilograma heroina, 150 gramov kokaina, 400 gramov marihuane, in več tablet ekstazi. Vseh šest prekupčevalcev, ki sta jih oskrbovala, je že bilo obsojenih na zaporne kazni.

Par so prijeli na podlagi evropskega zapornega naloga, domnevno med poskusom bega v Bosno in Hercegovino. Moškega so prijeli na meji med Hrvaško in BiH, žensko pa na slovensko-hrvaški meji.

Policija v Celovcu pa je danes na območju Beljaka prijela še enega tihotapca mamil iz Slovenije. 27-letnika so prijeli zaradi suma prekupčevanja več sto gramov heroina. Droge naj bi na avstrijsko Koroško tihotapil s pomočjo več prekupčevalcev. Policija je izvedla tudi dve hišni preiskavi in zasegla več tisoč evrov gotovine.