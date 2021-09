Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je moški hodil iz smeri Novega mesta proti Potočni vasi ob desni strani železniške proge in ob sebi potiskal kolo s pomožnim motorjem. Na območju Muhaberja je iz Novega mesta pripeljal potniški vlak, vlakovodja je z zvočnimi signali moškega opozarjal na prihod vlaka in zaviral, vendar trčenja ni mogel preprečiti.

Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so še dodali.