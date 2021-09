Delež pozitivnih testov je bil za 0,6 odstotne točke višji kot dan prej. V primerjavi z minulo pa so to nedeljo potrdili šest okužb manj, prav tako so opravili tudi manj testov, in sicer 266.

V nedeljo so opravili tudi 7320 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 1.115.416 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 988.860.