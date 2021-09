Američani so bili nesporni favoriti za zmago. Na igrišču Whistling Straits ob jezeru Michigan so vodili od začetka do konca. Zadnji dan so od 12 točk potrebovali le 3,5 točke za zmago in jih tudi zlahka dosegli. Evropo so premagali v sedmih dvobojih posameznikov in tako presegli prejšnji najvišji seštevek - 18,5 točke, ki sta ga pred tem enkrat že zabeležili obe ekipi.

»Brez besed« »Sem brez besed. To je bila najboljša predstava golfa v zgodovini. Pred vami stoji najboljša ekipa vseh časov. To so neverjetni igralci. Prišli so sem z ogromno motivacijo, neverjetno energijo in odlično formo. Enostavno so predobri,« je od ponosa žarel kapetan Stricker, ki imel v svoji ekipi devet igralcev od enajstih najboljših na svetovni lestvici, od tega osem mlajših od trideset let. Čeprav je bila glede na premoč ZDA zmaga gostiteljev le vprašanje časa, je točko za 14,5 ZDA prinesel 24-letni Collin Morikawa, tretji igralec na svetu, ki je na 17. luknji izenačil dvoboj proti Norvežanu Viktorju Hovlandu. Preostanek dvoboja je bil tako le formalnost oziroma priložnost, da je 40.000 gledalcev navdušeno pozdravilo svoje junake. ZDA zdaj vodijo v Ryderjevem pokalu s 27:14, Evropa, ki bo gostila naslednji dvoboj 2023 v Rimu, pa se lahko tolaži, da je od zadnjih 13 dvobojev zmagala devetkrat.

Mister 5-0-0 ZDA so imele v svoji ekipi dvanajst junakov, je dejal Stricker, izpostavil pa je enega, najstarejšega člana ekipe, 37-letnega Dustina Johnsona, ki je postal šele drugi Američan po Larryju Nelsonu iz 1979, ki je dobil vseh pet dvobojev. Drugi igralec na svetu je zadnji dan premagal Angleža Paula Caseyja ter po koncu priznal, da so bili porazi v zadnjem desetletju preveč boleči, da bi si lahko ZDA privoščile še enega pred domačo publiko. Evropa je namreč dobila pet od zadnjih šestih pokalov oziroma tri od šestih v ZDA. »Ne maramo izgubljati,« je dejal uvodoma Johnson in nadaljeval: »V ekipi je bilo kar šest novincev, ki pa niti za trenutek niso pokazali, da so prvič udeleženci Ryderjevega pokala. Stopili so v ospredje in pokazali, po kaj smo prišli.«