Proračunske dokumente mora sicer v DZ posredovati do 1. oktobra.

Kot so so zapisali v sporočilu za javnost po nocojšnji seji, sta predloga proračunov osredotočena na postopno umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih.

Vlada je sicer že spomladi odločila, da bodo prihodnje leto še veljale izjemne okoliščine zaradi covida-19, ki dopuščajo primanjkljaj, nato pa naj bi se vrnili na pot postopnega uravnoteženja salda državnega proračuna.

Proračun za leto 2022 je DZ sprejel novembra lani, zdaj pa vlada predlaga zvišanje zgornje meje izdatkov za 701,5 milijona evrov na 13,30 milijarde evrov. Leto pozneje naj bi se ta meja znižala na 13,05 milijarde evrov.

Maja je vlada napovedala, da bodo v obeh letih v ospredju ukrepi za okrevanje, podprti z evropskimi viri iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Prvih 231 milijonov evrov iz tega mehanizma, katerega namen je omejiti gospodarsko in družbeno škodo zaradi pandemije covida-19, je Evropska komisija Sloveniji že izplačala pred kratkim. Skupaj sicer naša država iz evropskega mehanizma pričakuje 1,8 milijarde evrov nepovratnih ter 705 milijonov evrov povratnih sredstev.