Po štirih zaporednih zmagah v drugi slovenski nogometni ligi so nogometaši Gorice prvič v septembru oddali točki, potem ko so na domačem igrišču remizirali z Beltinci. Vse, kar je bilo na tekmi najbolj zanimivega, se je zgodilo že v prve četrt ure – goste je namreč v šesti minuti v vodstvo povedel Aljaž Antolin, končni izid 1:1 pa je deset minut kasneje postavil Etien Velikonja. To je bil ob sedmih zmagah in porazu sicer šele prvi neodločeni izid Goričanov v tej sezoni, njihov spodrsljaj pa so izkoristili Kranjčani, ki so prav tako doma premagali Primorje z 2:0, kar pomeni, da sta Gorica in Triglav zdaj na vrhu lestvice po vseh parametrih poravnana.

Kar se dogajanja na drugih igriščih tiče, najbolj bode v oči visok poraz Drave, ki je že drugič zapored, tokrat na gostovanju pri Biljah, izgubila z 2:6. Skupno je bil to sicer že peti zaporedni poraz Ptujčanov, ki so pri tem prejeli kar 21 golov, skupno pa v tej sezoni že 31, s čimer imajo daleč najslabšo obrambo v ligi. V negativni seriji so tudi nogometaši Krke. Novomeščani so namreč izgubili že tretjič zapored, tokrat z minimalnih 0:1 proti Rogaški.

2. SNL, 9. krog: Krka – Rogaška 0:1 (0:0, Andjelić 48 / 11-metrovka), Triglav – Primorje 2:0 (1:0, Matić 11, 72), Fužinar Vzajemci – Nafta 4:2 (2:0, Vardić 2, Kovač 9, Horvat 65, Vidmar 78; Haljeta 63, Stare 87), Rudar Velenje – Krško 3:1 (2:0, Rudonja 7, Jovanović 40, Koprivnik 89; Predanić 57), Gorica – Beltinci Klima Tratnjek 1:1 (1:1, Velikonja 16; Antolin 6), Brežice Terme Čatež – Roltek Dob 0:2 (0:0, Šipek 53 / 11-metrovka, Gajič 88), Vitanest Bilje – Drava Ptuj 6:2 (2:1, Vršič 32 / avtogol, Brešan 36, Jermol 68, Jalinous 75, Žižmond 88, Breganti 90; Penič 16, A. Rogina 46 / 11-metrovka), Ilirija – Jadran Dekani 1:1 (1:1, Mlakar 26; Meštrić 10).