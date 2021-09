V športni dvorani Merkez v Kastamonu, v kateri se je zbralo zgolj 350 gledalcev od možnih 3700 (na prvi tekmi proti danskemu Odenseju jih je bilo kar 1200), so gostiteljice na začetku tekme – to je bil prvi medsebojni obračun klubov v zgodovini – trikrat povedle z golom razlike, pri izidu 5:4 pa so krimovke naredile delni izid 4:0 in prvič imele plus tri. Za najvišjo gostujočo prednost v prvem polčasu (11:7 v 26. minuti) je že s svojim šestim golom poskrbela 33-letna srbska reprezentantka in desnokrilna igralka Katarina Krpež Šlezak, ki je bila članica slovenskih prvakinj že med letoma 2021 in 2014, pred letošnjim drugim prihodom v Slovenijo pa je minulo sezono nosila dres ruskega kluba Rostov Don.

Ko so si gostje na začetku drugega polčasa priigrale najvišjo razliko (15:10), je kazalo, da je odpor Kastamonuja, ki ima poleg slovenske reprezentantke Nine Zulić še šest tujk (štiri Črnogorke, po eno Čehinjo in Angolko), dokončno strt. Toda ekipa 51-letnega romunskega trenerja Costica Buceschija (njegova žena Carmen je nekdanja rokometna reprezentantka Romunije, hči Eliza pa igra za Rapid iz Bukarešte), ki je klub prevzel pred letošnjo sezono, je po dolgem lovu vendarle ujela Krim dobre štiri minute pred koncem (21:21). Sledila je dramatična končnica, v kateri so si slovenske prvakinje dvakrat priigrale minimalno vodstvo (22:21, 23:22), odločilni gol za potrditev težko prigarane in zelo pomembne zmage v boju za napredovanje v drugi del tekmovanja pa je ob izteku predzadnje minute dosegla krožna napadalka Dragana Cvijić.

Po dveh uvodnih zaporednih porazih proti Sävehofu na Švedskem (28:29) in Györu doma (26:31) je Krim končno le osvojil prvi par točk med evropsko elito. Odleglo je tudi trenerju Urošu Bregarju: »Na gostovanjih je najpomembnejša igra v obrambi, saj smo vedeli, da v tako kratkem času ne moremo dvigniti ravni igre v napadu. V drugem polčasu smo si priigrali lepo prednost, vendar je nismo znali izkoristiti ter smo tekmo na lažji in lepši način pripeljati do konca. Naš cilj je bil, da nasprotnice omejimo na manj kot 25 doseženih golov, in pri tem smo bili uspešni. Vesel sem, da smo le prebili led in zmagali.«

Srbska rokometašica Katarina Krpež Šlezak je bila z devetimi goli prva strelka tekme – njen strel iz igre je bil 7-5, s sedmih metrov pa 4-4: »Bilo je težko, vendar smo vztrajale in se borile do konca. Na igrišču smo imele dobro energijo in to je bilo tudi ključno za zmago. Srečna in zadovoljna sem, da se je tekma tako razpletla in da smo osvojili točki. Upam še na nove zmage.« Krim Mercator bo po reprezentančnem premoru naslednjo tekmo v evropski ligi prvakinj odigral v nedeljo, 17. oktobra, ko bo v Stožicah gostoval francoski Metz.

Skupina B, tretji krog: Kastamonu Belediyesi – Krim Mercator 23:24 (9:12), Sävehof – Odense 31:37 (16:19), Metz – Vipers Kristiansand 23:18 (14:9), Györ – CSKA Moskva 32:22 (17:15), trenutni vrstni red: Györ 6, Metz (-1) in Odense po 4, Vipers Kristiansand, CSKA Moskva (-1), Krim Mercator in Sävehof po 2, Kastamonu Belediyesi 0.