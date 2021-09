Medtem ko so navijači nogometne Olimpije nekaj metrov od košarkarske dvorane Stožice vzdihovali in kar niso mogli verjeti, kaj so proti Radomljam zapravili njihovi ljubljenci, je bil sobotni večer za tiste, ki so stiskali pesti za košarkarsko Olimpijo, precej lepši. Po zmagi v superpokalu so Ljubljančani še drugič na kolena spravili Krko, tokrat v 1. krogu lige ABA še precej bolj suvereno. Novomeščani se brez poškodovanih Marka Arapovića, Jureta Špana in Jana Kosija z izjemo uvodnih petih minut niso mogli dostojno upirati nasprotniku. Zmaji so tako približno tisočglavi množici na tribunah, ki je bila bolj kot ne anemična, postregli tudi z marsikaterim atraktivnim zabijanjem in na koncu slavili s kar 32 točkami razlike.

»Krka je bila brez nekaj igralcev, zato ni mogla slediti našemu ritmu. Tokrat sem v prvo peterko namesto Keena uvrstila Rupnika, ker si Luka to zasluži, saj odlično dela na treningih, po drugi strani pa želimo Marcusa nekoliko sprostiti, saj je bil pod pritiskom, tokrat pa je že pokazal, zakaj smo ga pripeljali,« je po tekmi strnil misli trener Olimpije Jurica Golemac. Ljubljančani so v tednu dni od superpokalne tekme naredili opazen korak naprej v igri, Golemca pa veseli, da bodo imeli do začetka evropskega pokala 19. oktobra samo eno tekmo na teden. »Ustreza nam, da imamo čas za analize in treninge. Moramo postaviti stvari na svoje mesto, predvsem obrambne principe, fantje pa se morajo še bolje spoznati. Tega ne moreš doseči s tekmami. Veliko lažje je na treningih, ki jih po novem tudi snemamo in analiziramo, saj želimo pospešiti celoten proces.«

Kljub visokemu porazu trener Krke Dalibor Damjanović ni bil pretirano razočaran, saj se je že pred tekmo zavedal, da tako zdesetkana Krka ne more biti enakovredne bitke s kakovostno Olimpijo. »Ni pa to realen obraz Krke,« je odločno poudaril in nadaljeval: »V zadnjem tednu nismo normalno trenirali. Olimpija je pritiskala na našega prvega organizatorja igre Stipčevića in ga utrujala. S tem smo zgubili kompas v igri. V prvi četrtini smo še nekaj odigrali, potem pa je vse skupaj padlo na obeh straneh igrišča.«

Vesela novica pa je danes prišla iz Beograda. Potem ko je s Partizanom opravil celotno pripravljalno obdobje, je 20-letni in 197 centimetrov visoki slovenski branilec Gregor Glas prepričal legendarnega trenerja Željka Obradovića in s klubom podpisal triletno pogodbo. Glas je v lanski sezoni nosil dres beograjskega Dinamika, še pred tem pa Primorske.

Liga ABA, druge tekme 1. kroga: Budućnost – FMP, Mega – Studentski centar 101:68 (Cazalon 17; Edwards in Vinales po 17), Igokea – Borac 91:89 (Starks in Robinson po 15; Todorović in Hale po 17), Mornar – Cibona 77:87 (Mihailović in Jeremić po 18; Prkačin 24), Crvena zvezda – Split 97:61 (Ivanović 20; Čampara 10, Barič 5), jutri ob 18. uri: Zadar – Partizan.