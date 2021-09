Konec je zgodbe o tunizijski demokraciji, v kateri so sodelovali tudi zmerni islamisti. Sam predsednik države Kais Saied, priljubljeni profesor ustavnega prava, ki so ga Tunizijci na ta položaj demokratično izvolili leta 2019, je postal grobar demokratične ustave iz leta 2014 in parlamentarizma, ki je izhajal iz nje. S tem, ko je v sredo sprejel dekret, s katerim je vso oblast skoncentriral v svojih rokah, se je podal v neznano, v diktaturo. Sam to svoje početje, za katero ima zaenkrat res podporo večine Tunizijcev, imenuje »revolucija v imenu ljudstva«.

Sedanji dogodki v Tuniziji so hud udarec za vse zagovornike demokracije v arabskih državah, ki so deset let v Tuniziji imele dokaz, da lahko tudi arabske države rešujejo svoje konflikte na miren način, v parlamentu. Torej naj ne bi obstajali samo dve možnosti, državljanska vojna ali diktatura. Državljanske vojne so v zadnjih letih divjale ali še vedno divjajo v Libiji, Siriji, Iraku in Jemnu, diktatura pa se je zlasti izrazito uveljavila v Egiptu, že od prej pa je na delu v večini zalivskih držav, navsezadnje tudi pod Bašarjem Al Asadom v Siriji.

Na volitvah leta 2019 je Saied zmagal tudi s pomočjo facebooka, kjer je imel menda tudi podporo Rusije in Irana. Zaradi blokad v parlamentu in razmaha pandemije pa se je vse bolj ponujal kot rešitelj države. Menda je odločilni trenutek nastopil z njegovim obiskom Egipta aprila letos, ko ga je egiptovski diktator Abdel Al Sisi najbrž spodbudil, naj kot on z mirnim pučem prevzame oblast.

Sicer so se nekateri v Evropi še 25. julija strinjali z odločitvijo 63-letnega predsednika Saieda, da si ob izrednih razmerah v skladu z 80. členom ustave začasno prilasti vso oblast in prekine delo parlamenta. Sami Tunizijci so bili večinoma navdušeni, ker so imeli dovolj jalovih medsebojnih bojev parlamentarnih strank, medtem ko se je gospodarska situacija slabšala in se je zaradi pandemije, ki je samo julija zahtevala več kot 4000 mrtvih (Tunizijcev je 12 milijonov), sesul zdravstveni sistem.