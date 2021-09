Koliko nas je v resnici?

Nihče v tej državi v tem trenutku ne more z gotovostjo potrditi, koliko slovenskih šolarjev je dejansko v karanteni zaradi koronavirusa. Za to sta – poleg nedorečenih navodil šolskega ministrstva in zamudnega postopka odrejanja karanten – krivi tudi kar dve različni aplikaciji z istim namenom, kamor naj bi šolski ravnatelji sproti vpisovali nove okužbe v učilnicah.