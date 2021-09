Grad Khislstein, ki je sredi mestnega jedra Kranja vpet v mestno obrambno obzidje kot njegov sestavni člen, je minuli teden v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj in soorganizatorjev Tanie Mendillo in DNA clothes služil kot kulisa modni reviji. Glede na uro dogodka so jo poimenovali kar Modna revija ob sončnem zahodu, čeprav jo je v večer pospremila polna luna.

Sprejela je izziv

Idejo tudi za tokratno modno predstavitev je imela fotografinja Mendillo, ki za fotografskim objektivom stoji že dobrih 30 let in je del modne industrije v ZDA in v Evropi, predvsem v Avstriji. Z modnimi dogodki v Kranju je začela že pred dobrimi dvajsetimi leti, da bi oživila prav staro mestno jedro. Po približno osmih letih se je dogodek izpel. Potem so se pred nekaj leti nanjo obrnili z Zavoda za kulturo in turizem Kranj in jo povprašali, ali bi bila pripravljena spet obuditi modno revijo kot dogodek v mestu, da se lahko pokaže pestrost modne ponudbe v njem. Sprejela je izziv in tako je revija, zadnja in prva na grajskem dvorišču je potekala jeseni lani, postala tradicionalna.

Tokratni dogodek je povezoval Aydin Huzejrović, ki je bil tudi v vlogi modnega oblikovalca, in sicer kot polovica znamke DNA, in je poleg običajne kolekcije predstavil še nekaj modnih kosov spodnjega perila, s katerim so manekena in manekenke revijo tudi začeli. »Z Dašo sva oba Kranjčana in se tudi sicer oba lotevava številnih projektov, vključno z oblikovanjem oblačil. Navdih za spodnje perilo sva našla v predstavi Labodje jezero, ki sva si ga med epidemijo tudi skupaj pogledala,« je povedal Aydin in omenil, da so manekenke nosile nakit oblikovalke Mance Kočnik.