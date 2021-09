Neverjetnih 8,5 milijona fotografij in posnetkov spolne zlorabe otrok so preiskovalci odkrili na anonimnih strežnikih temnega spleta (»darknet«), ki jih je ustvaril Eric Eoin Marques. Šestintridesetletnik z irskim in ameriškim potnim listom je s tem med letoma 2008 in 2013 dal prostor več kot 200 spletnim stranem, na katere so anonimni uporabniki nalagali in z njih jemali nezakonito gradivo spolne zlorabe otrok. Med njim so se znašli izjemno brutalni posnetki in fotografije posilstev malčkov in dojenčkov, ki so jih preiskovalci opisali kot najgrozljivejše v svoji karieri. Največjega dobavitelja podob spolnih zlorab otrok v zgodovini človeštva, kakor o Marquesu pravijo ameriški organi, so obsodili na 27 let zapora. Na prostost bo prišel star 63 let.

»Obračalo« se je vsem vpletenim

Marques je po navedbah tožilca Ralpha Paradisa za spolne plenilce oblikoval spletno skupnost, v kateri so anonimno zlorabljali in izrabljali otroke, nakar so še brezskrbno delili med tem ustvarjene posnetke. »Družno so jih zlorabljali. In pri tem uživali,« je bil jasen. V času kaznivega dejanja je Marques živel na Irskem, kjer so ga leta 2013 tudi aretirali, marca predlani pa so ga izročili ameriškim organom v Marylandu. Februarja lani je priznal krivdo, po sporazumu s tožilstvom bi tako dobil od 15 do 21 let zapora. A se sodnik s tem ni strinjal. Bilo je namreč nejasno, ali je v ta čas že vštet šestletni pripor, ki ga je moški odsedel na Irskem. Če bi bil, se mu je zdela kazen občutno prenizka.

»Vaši zločini se lahko primerjajo z zločini narkokraljev. Za celotno človeštvo je dobro, da ste dolgo za zapahi,« ob odredbi kazni sodnik Theodore Chuang ni izbiral besed. Čeprav sam ni ustvarjal nezakonitega gradiva, je bil zanj v enaki meri kriv in odgovoren. Marques se je na tej točki opravičil vsem žrtvam in sodišče še zadnjič prosil za milost: »Uničil sem sebe in celo družino. Rotim vas, dajte mi še eno priložnost.« Sodnik mu je naložil 27 let zapora, a bo predlagal, da se v ta čas všteje osem let pripora. Žrtvam bo moral plačati še 87.000 dolarjev odškodnine (sam naj bi v petih letih s strežnikom zaslužil več kot milijon evrov). Po navedbah enega od njegovih odvetnikov se je ob primeru »obračalo« prav vsem, ki so prišli z njim v stik. Tudi obrambi. A pravijo, da Marques globoko obžaluje svoja dejanja, ki jih nikoli več ne bo ponovil.